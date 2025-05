O Vasco da Gama anunciou esta sexta-feira a contratação de Fernando Diniz para comandar o clube brasileiro até 2026.

O treinador de 51 anos vai orientar o ex-Sporting, Nuno Moreira, e regressa ao Vasco quatro anos depois. Em 2021 fez 12 jogos tendo alcançado quatro vitórias.

Fernando Diniz conta com passagens pela seleção brasileira e conquistou a Taça Libertadores em 2023 e a Supertaça Sul-Americana em 2024 ao serviço do Fluminense. O técnico chega agora proveniente do Cruzeiro, onde realizou apenas três partidas.

O Vasco da Gama está em 14.º lugar da Serie A brasileira. A estreia da nova equipa técnica será frente ao Lanús, na próxima terça-feira.