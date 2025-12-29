O Flamengo anunciou este domingo um acordo total com Filipe Luís para a prolongação do contrato do treinador até 2027, colocando um ponto final numa novela que já se arrastava há alguns meses.

A imprensa brasileira tinha dado conta de um impasse devido a divergências salariais, mas a verdade é que as duas partes acabaram por chegar a um acordo para o treinador que conduziu a equipa à conquista do Brasileirão e da Libertadores a ficar por mais duas temporadas, até 2027.

«O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas», declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.