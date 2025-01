O Flamengo anunciou esta sexta-feira o empréstimo de Carlos Alcaraz ao Everton, com uma cláusula de compra obrigatória mediante o cumprimento de objetivos.

Num breve comunicado no site, o clube brasileiro indica que esta transferência «garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube».

Alcaraz, médio de 22 anos, esteve já ao serviço do Southampton esta temporada, onde só jogou por nove minutos, e cumpriu o resto da época no Flamengo, clube de origem, onde esteve em 19 jogos, tendo marcado três golos e feito uma assistência.

O argentino ruma agora ao Everton. O clube de Liverpool está no 16.º lugar da Liga inglesa, com 23 pontos conquistados.

Veja aqui o comunicado do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência, por empréstimo, do atleta Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.

O jogador não viajará com a delegação para a partida do próximo domingo (2), contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei 2025.