O Fluminense anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato do treinador Mano Menezes por mais uma temporada, até ao final de dezembro de 2025.

Uma renovação já aguardada, uma vez que as duas partes já estavam a negociar e o treinador estava já a preparar a próxima temporada, depois do clube carioca ter garantido a continuidade na Série A do Brasileirão, numa ponta final do campeonato em que venceu os últimos dois jogos.