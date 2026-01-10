OFICIAL: Gerson reforça Cruzeiro em negócio histórico no Brasil
Clube mineiro paga 30 milhões de euros ao Zenit e garante médio por quatro épocas
O Cruzeiro anunciou este sábado a contratação de Gerson, médio internacional brasileiro, que assinou contrato válido por quatro temporadas com o emblema de Belo Horizonte. A operação tornou-se a mais cara da história do futebol brasileiro.
Para assegurar o antigo jogador do Flamengo, a direção da Raposa desembolsou 27 milhões de euros fixos, acrescidos de mais três milhões de euros em bónus por objetivos, segundo indica a imprensa brasileira.
Gerson, de 28 anos, chega proveniente do Zenit, clube ao qual se juntou em julho de 2025. Ao serviço da formação russa realizou 61 jogos, apontando 13 golos e somando dez assistências.
Antes da passagem pela Rússia, o médio viveu um ciclo marcante no Flamengo, onde disputou mais de 250 encontros e conquistou 14 títulos, entre os quais a Taça Libertadores, a Taça do Brasil e o Campeonato Brasileiro.
✍ SEJA BEM-VINDO, 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍! O meia, que estava no Zenit-RUS, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2030! 🦊— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 10, 2026
pic.twitter.com/kMU5wNsRWE