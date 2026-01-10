O Cruzeiro anunciou este sábado a contratação de Gerson, médio internacional brasileiro, que assinou contrato válido por quatro temporadas com o emblema de Belo Horizonte. A operação tornou-se a mais cara da história do futebol brasileiro.

Para assegurar o antigo jogador do Flamengo, a direção da Raposa desembolsou 27 milhões de euros fixos, acrescidos de mais três milhões de euros em bónus por objetivos, segundo indica a imprensa brasileira.

Gerson, de 28 anos, chega proveniente do Zenit, clube ao qual se juntou em julho de 2025. Ao serviço da formação russa realizou 61 jogos, apontando 13 golos e somando dez assistências.

Antes da passagem pela Rússia, o médio viveu um ciclo marcante no Flamengo, onde disputou mais de 250 encontros e conquistou 14 títulos, entre os quais a Taça Libertadores, a Taça do Brasil e o Campeonato Brasileiro.