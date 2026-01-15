Brasil
Há 1h e 2min
OFICIAL: jogador que estava emprestado ao Tondela reforça América Mineiro
Yarlen assina até ao final da temporada
O América de Minas Gerais do Brasil anunciou esta quinta-feira a contratação Yarlen, jogador que estava emprestado ao Tondela pelo Botafogo.
Agora num novo empréstimo, o jovem de 19 anos chega ao Coelhão até ao final da temporada.
Na primeira metade desta época, ao serviço dos beirões, Yarlen cumpriu 14 jogos tendo apontado um golo.
YARLEN É O NOVO ATACANTE DO COELHÃO 🐰💚— América FC (@AmericaFC1912) January 15, 2026
Formado nas categorias de base do Botafogo, o atleta chega ao América por empréstimo junto ao clube carioca até dezembro de 2026.
Seja bem-vindo, Yarlen!👊
🖇️Saiba Mais: https://t.co/rwpXhPvlXR#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/z4Xoq0X7d6
