O América de Minas Gerais do Brasil anunciou esta quinta-feira a contratação Yarlen, jogador que estava emprestado ao Tondela pelo Botafogo.

Agora num novo empréstimo, o jovem de 19 anos chega ao Coelhão até ao final da temporada.

Na primeira metade desta época, ao serviço dos beirões, Yarlen cumpriu 14 jogos tendo apontado um golo.

