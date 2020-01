O Goiás confirmou ter chegado a acordo com o Flamengo de Jorge Jesus para a transferência de Michael.

Em comunicado, o clube de Goiânia informa que o extremo de 23 anos vai protagonizar a maior venda da história do clube. Os valores do negócio não foram tornados oficiais, mas a imprensa brasileira fala numa verba a rondar os 7,5 milhões de euros por 80 por cento do passe.

Em 2019, Michael apontou um total de 16 golos em 54 jogos, tendo inclusive marcado à equipa de Jorge Jesus na 29.ª jornada do Brasileirão, num jogo que terminou empatado a dois golos.