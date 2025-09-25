O Fluminense anunciou esta quinta-feira que Luis Zubeldía é o novo treinador do clube.

O argentino de 44 anos assina até 2026 e regressa assim ao futebol brasileiro, depois de ter estado ao serviço do São Paulo em duas temporadas, acabando por ser despedido em junho de 2025.

Zubeldía que já elogiou Abel Ferreira esta temporada, apelidando-o de um «Deus no Palmeiras», vai agora poder defrontar o português no Brasileirão no próximo dia 23 de novembro.

O Fluminense está no oitavo lugar do campeonato brasileiro com 31 pontos conquistados em 22 jornadas.

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense!



O argentino assina contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Seja bem-vindo! 🇭🇺🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/ZJD4Ew1GBc pic.twitter.com/uLWXfNmdJa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 25, 2025

