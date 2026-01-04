O Palmeiras anunciou este domingo a contratação de Marlon Freitas ao Santos, o primeiro reforço da equipa liderada por Abel Ferreira para a nova temporada. O experiente médio de 30 anos assinou um contrato válido por três temporadas.

Segundo conta a imprensa brasileira, o Botafogo aceitou a proposta de 6 milhões de dólares [pouco mais de 5 milhões de euros] pela cedência de 90 por centos dos diretos económicos sobre o jogador. Marlon Freitas tinha os restantes dez por cento, mas abdicou do valor para facilitar a transferência para o clube paulista.

«Primeiro é agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo o que Ele tem feito na minha vida. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, estou muito feliz por estar aqui e fazer parte da Família Palmeiras. Tenho convicção de que esse casamento já deu certo, tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós», destacou o novo reforço.

No Palmeiras, Marlon Freitas vai contar com a concorrência de Lucas Envagelista e Andreas Pereira que jogam na mesma posição.

No Botafogo, o médio acumulou um total de 186 jogos nas últimas três temporadas, deixando o clube com o estatuto de capitão.

O Palmeiras começa a preparar a nova temporada já este domingo e a estreia na nova temporada está marcada para o próximo dia 10, com uma visita à Portuguesa, em jogo da primeira jornada do Paulistão.