O Vasco da Gama, de Nuno Moreira, anunciou este domingo que chegou a acordo para o despedimento de Fernando Diniz, depois da derrota na primeira mão das meias-finais do Carioca diante do Fluminense por 1-0.

Numa breve nota nas redes sociais, o Vasco informou que juntamente com o técnico 51 anos saem os treinadores adjuntos. Apenas Bruno Lanzaroni fica no clube do Rio de Janeiro com técnico interino.

Termina assim a segunda passagem de Fernando Diniz pelo Vasco da Gama. O treinador chegou na temporada passada, vindo do Cruzeiro, e alcançou apenas 16 vitórias em 53 partidas. Deixa o Vasco da Gama na 17.ª posição da classificação do Brasileirão.

De recordar, o treinador brasileiro teve uma altercação com Nuno Moreira, no final de janeiro, quando acusou o português de «estar parado» em campo.