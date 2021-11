O Flamengo anunciou a saída de Renato Gaúcho do comando técnico da equipa carioca.

O treinador deixa a antiga equipa de Jorge Jesus após a derrota na final da Libertadores diante do Palmeiras de Abel Ferreira.



Renato Gaúcho estava no cargo desde julho. É o terceiro treinador a ser despedido do clube devido aos resultados, após a saída de Jesus para o Benfica.



O Flamengo começou por contratar o espanhol Domènec Torrent, que foi substituído por Rogério Ceni em novembro de 2020. O antigo guarda-redes levou o Mengão à revalidação do titulo brasileiro, mas viria a ser afastado durante o atual campeonato, entrando Renato Gaúcho para o seu lugar.