O Bahia anunciou a contratação de Renato Paiva, tal como o Maisfutebol noticiou na segunda-feira.

O treinador português, que recentemente deixou o comando dos mexicanos do Club León, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, chegando a Salvador nesta quarta-feira.

«Não vejo a hora de conhecer a famosa Nação Tricolor, a Arena Fonte Nova e toda a intensidade e efervescência que cercam um dos clubes com maior torcida e das mais apaixonadas do Brasil. (...) Fechei acordo com o Bahia e também estou ansioso para ver como vai funcionar essa grande parceria com o City Footbal Group, quando o negócio for concluído no início de 2023. Estamos todos muito entusiasmados», disse Renato Paiva, citado pelo Bahia.

Este é o terceiro clube de Renato Paiva fora de Portugal e após ter deixado o Benfica após mais de 15 anos nos quadros das águias. No final de 2020 rumou aos equatorianos do Independiente del Valle e em maio deste ano seguiu para os mexicanos do Club León.