O Santos oficializou o regresso de Neymar ao clube com um momento especial na Vila Belmiro.

Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, é possível ouvir o jogador brasileiro a «ter uma conversa» com Pelé, afirmando que, para além de se lembrar de tudo da primeira passagem pelo emblema do Santos, não quer só recordar, mas «voltar a viver».

No mesmo vídeo, Neymar, ainda em conversa com o «Rei», diz que vai utilizar a camisola 10, do mítico jogador, e termina com a frase «o príncipe está de volta».

O extremo desvinculou-se recentemente do Al Hilal e era um jogador livre no mercado. Tinha custado 90 milhões de euros ao clube saudita, tendo sido treinado por Jorge Jesus. Fez apenas sete jogos e marcou um golo em mais de um ano de contrato (milionário).

Neymar saiu do Santos em 2013, protagonizando uma transferência recorde desde um clube da América do Sul para o Barcelona. Fez cinco temporadas no Santos, marcando 136 golos em 225 jogos.