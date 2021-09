Agora o divórcio é mesmo oficial. O São Paulo anunciou esta sexta-feira a rescisão do contrato com Daniel Alves já depois das duas partes terem tornado público um afastamento irreversível. O lateral, que tinha contrato até dezembro de 2022, anunciou que não regressaria ao clube enquanto não fossem saldadas as dívidas e o clube anunciou que o internacional brasileiro não voltaria a jogar pela equipa comandada por Hernan Crespo.

«O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022», anunciou o clube paulista.

O experiente lateral fica, assim, livre para assinar por um novo clube que pode ser, inclusive, do Brasileirão, uma vez que cumpriu apenas seis jogos pelo São Paulo, o limite previsto nos regulamentos para poder mudar de clube.

Os motivos da separação estão relacionados com uma dívida estimada em 1,8 milhões de euros. Dani Alves tinha sido contratado com pompa e circunstância depois da Copa América de 2019 depois ter terminado o vínculo ao Paris Saint-Germain, e foi apresentado no Morumbi diante de 45 mil adeptos. O divórcio começou a ganhar forma em agosto, depois dos Jogos Olímpicos, com o defesa a acusar o clube de «falhar» compromissos.

Enquanto esteve ao serviço do São Paulo, Daniel Alves conquistou a Taça do Paulistão. A imprensa brasileira aponta agora o Flamengo como destino mais provável para Dani Alves.