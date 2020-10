Luiz Felipe Scolari foi esta quinta-feira anunciado como novo treinador do Cruzeiro, que milita esta temporada na série B, segunda divisão brasileira.

O técnico de 71 anos assinou um contrato válido até 2022 com o clube que já comandou em 2000 e 2001.

Apesar de ser um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o Cruzeiro está neste momento no segundo escalão e em zona de despromoção. É penúltimo com apenas 12 pontos após 15 jornadas.

O ultimo clube que Scolari tinha treinado tinha sido o Palmeiras, tendo sido despedido em setembro de 2019, após uma derrota com o Flamengo, na altura treinado por Jorge Jesus.