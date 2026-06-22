O Fluminense oficializou esta segunda-feira o regresso de Thiago Silva, cerca de um mês depois da saída do defesa do FC Porto. O internacional brasileiro assinou contrato válido até dezembro de 2026 e prepara-se para iniciar a quarta passagem pelo clube carioca.

Apesar de ter recebido sondagens de vários clubes, incluindo emblemas europeus, Thiago Silva deu luz verde ao regresso ao Fluminense, onde é uma das grandes referências da história recente do clube.

O defesa, de 41 anos, tinha deixado o Fluminense no final de 2025 para rumar ao FC Porto, numa decisão influenciada sobretudo por questões familiares. No entanto, o regresso ao emblema do Rio de Janeiro acabou por concretizar-se menos de um ano depois.

No comunicado oficial, o Fluminense destacou o percurso do jogador com a camisola tricolor, lembrando os 212 jogos e 19 golos realizados ao serviço do clube, bem como a conquista da Taça do Brasil de 2007, o primeiro título da carreira do central.

Na última temporada, Thiago Silva cumpriu 14 jogos ao serviço do FC Porto e conquistou o Campeonato Nacional.