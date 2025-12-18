Thiago Silva formalizou a rescisão do seu contrato com o Fluminense e, aos 41 anos, está livre para regressar à Europa, como já tinha anunciado no verão passado.

«O clube agradece toda a dedicação e profissionalismo do atleta durante a trajetória e deseja muito sucesso em sua nova jornada», anunciou o clube numa nota publicada nas suas plataformas.

Chega assim ao fim a segunda passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, clube onde fez a formação e onde jogou até 2008, antes do arranque de uma carreira ao mais alto nível na Europa, onde acumulou quinze temporadas consecutivas ao serviço do Milan [2009/12], Paris Saint-Germain [2012/20] e Chelsea [2020/24].

Nesta segunda passagem, o experiente central fez mais duas épocas no Fluminense passando a somar 212 jogos e 19 golos marcados pelo tricolor, mas já tinha antecipado a sua saída para a próxima janela de mercado, manifestando a ambição de realizar, pelo menos, mais uma época na Europa, até para ficar mais perto da mulher e dos filhos que continuaram a viver em Londres.

«Thiago Silva, que retornou ao clube no ano passado como uma lenda do futebol mundial, deixa um legado de dedicação e amor ao Fluminense. O clube agradece toda a dedicação e profissionalismo do atleta durante a trajetória e deseja muito sucesso em sua nova jornada», escreveu ainda o Flu na hora da despedida.