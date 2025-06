O Vasco da Gama anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o internacional francês Dimitri Payet, de «forma amigável», para antecipar o final do vínculo que ligava as duas partes.

«O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso nos seus próximos desafios», escreveu o clube carioca nas suas plataformas digitais.

Payet, de 38 anos, chegou ao Vasco da Gama em 2023, depois de sete temporadas consecutivas no Marselha. Ao serviço do clube do Rio de Janeiro, o avançado francês somou 77 jogos, marcou 8 golos e fez 16 assistências.