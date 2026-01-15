OFICIAL: Weverton reforça Grémio depois de oito anos no Palmeiras
Experiente guarda-redes de 38 anos assinou contrato válido até ao final de 2028
O Grémio anunciou esta quinta-feira a contratação de Weverton, guarda-redes de 38 anos que coloca, assim, um ponto final na sua longa ligação ao Palmeiras onde cumpriu oito temporadas consecutivas como titular, as últimas seis sobre o comando de Abel Ferreira, com natural destaque para a conquista de duas Taças Libertadores.
Uma nova aventura para o guarda-redes que foi campeão olímpico no Rio 2016 e que, antes do Palmeiras, já tinha defendido as balizas do Corinthians, Portuguesa, Botafogo e Atlético Paranaense num trajeto que lhe abriu as portas da seleção, tendo representado o Brasil na Copa América de 2021 e também no Mundial 2022.
O experiente guarda-redes, que já tinha sido alvo de uma homenagem de despedida do Palmeiras, onde ganhou a alcunha de «Paredão», assinou agora um contrato válido por três temporadas com o clube gaúcho, até ao final de 2028.
BEM-VINDO AO MAIOR DO SUL 🇪🇪🧤 Uma trajetória vitoriosa fez Weverton ser campeão e virar ídolo!— Grêmio FBPA (@Gremio) January 15, 2026
🏆 São duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa, uma Supercopa e quatro Paulistas. Pela Seleção disputou a Copa do Mundo de 2022 e foi protagonista na… pic.twitter.com/SydRSqUehS