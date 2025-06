Luis Zubeldía já não é o treinador do São Paulo, informou o clube brasileiro esta segunda-feira. O técnico argentino orientava o emblema brasileiro desde abril de 2024.

Ambas as partes concordaram com um fim de vínculo «de forma amigável», como escreve o clube. Zubeldía, de 44 anos, fez 85 jogos pelo São Paulo, tendo acumulado 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

A formação são-paulina informou que os adjuntos Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano também deixam o clube.

De acordo com a publicação, a Direção do São Paulo ainda não tomou nenhuma posição sobre quem assumirá o comando técnico. Para fechar, a equipa brasileira agradeceu ao treinador.

«O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras», pode ler-se na publicação.

O treinador argentino sai sem conquistar qualquer título. Na atual temporada, encontra-se no 14.º lugar da Liga do Brasil, com apenas duas vitórias em nove jogos. Na Libertadores a história foi diferente: manteve-se invencível e garantiu a passagem aos oitavos-de-final, mas não foi suficiente para convencer a direção do clube.

