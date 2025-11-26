A NR Sports, empresa liderada por Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., oficializou esta terça-feira a aquisição da marca Pelé, reunindo no Brasil todos os direitos de propriedade intelectual ligados ao maior futebolista da história. O anúncio decorreu no Museu Pelé, em Santos, e marca o início de uma nova fase de gestão, licenciamento e proteção do legado do antigo tricampeão mundial.

A operação representa a repatriação completa da marca, até aqui administrada nos Estados Unidos pela Sport 10. Embora os valores não tenham sido oficialmente divulgados, a imprensa brasileira aponta para um acordo de cerca de 18 milhões de dólares, aproximadamente 16,5 milhões de euros. A NR Sports, porém, insiste que a marca «tem valor intangível» e que «não está à venda».

Segundo a empresa, a nova estrutura, agora sob a Pelé Brand Brasil, passa a deter 100 por cento dos direitos relacionados ao nome, imagem, assinatura, voz, fotografias, vídeos, caricaturas, silhuetas icónicas (como o «soco no ar» e a «bicicleta») e até perfis oficiais nas redes sociais do eterno número 10 brasileiro.

No discurso de apresentação, Neymar Pai falou num «ato histórico» para o futebol brasileiro.

«Repatriar a marca do Rei Pelé é trazer de volta parte da nossa identidade. É um orgulho enorme e uma responsabilidade imensa preservar o legado do maior de todos os tempos. [...] Não existe Pelé sem Santos, nem Santos sem Pelé», disse.

A cerimónia contou ainda com a presença de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, além de antigos companheiros do jogador no Santos, como Clodoaldo, Pepe e Edu.

«A marca precisava voltar a casa. Nada mais justo do que ser trabalhada no Brasil», acrescentou Flávia.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, vê na operação uma oportunidade para reforçar a ligação histórica e gerar novas receitas, com possíveis produtos e campanhas conjuntas.

A compra começou a ser desenhada em março de 2025, quando Edinho, filho de Pelé, apresentou a NR Sports aos então detentores dos direitos, Gary e Luke Davis. Semanas depois, os contatos resultaram na aquisição das ações da Pelé Brand LLC, sediada na Flórida.

Com a conclusão do negócio, toda a gestão migrou para o Brasil sob a Pelé Brand Brasil, integrada na NS10 Holding, estrutura empresarial da família Neymar.

A NR Sports pretende modernizar a presença global da marca Pelé, com novas linhas de produtos, projetos educativos e culturais, conteúdos digitais orientados para público jovem e parcerias comerciais nacionais e internacionais.