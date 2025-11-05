Abel Ferreira foi alvo de uma homenagem da parte do Palmeiras a propósito dos cinco anos que leva à frente do clube paulista, numa temporada em que é líder do Brasileirão e que está qualificado para mais uma final da Taça Libertadorfes. O treinador português recebeu da presidente Leila Pereira uma camisola especial como número 5 nas costas, a assinalar a data especial.

«São cinco anos, mas parece que são cinco meses, parece que passou tudo tão rápido. Vamos continuar juntos e que possamos continuar a fazer o nosso clube cada vez maior. É uma honra e um privilégio ser treinador desta grande família que é o Palmeiras», destacou Abel Ferreira na homenagem transmitida na Palmeiras TV.

Foi a 4 de novembro de 2020 que Abel Ferreira e a sua equipa técnica foram apresentados no Palmeiras. Desde então, o antigo lateral acumulou 387 jogos, dos quais venceu 226, tendo ainda somado 91 empates e 70 derrotas, com 661 golos marcados e 312 sofridos.

Um percurso adornado com a conquista de dez títulos, que tornam Abel Ferreira como o treinador mais galardoado da história do Palmeiras, ao lado do histórico Oswaldo Brandão.

«Nunca imaginei que esta jornada fosse tão longa, conhecendo um pouquinho o Brasil. Mas também nunca imaginei a sorte que tive ao apanhar um clube tão bem organizado, com estrutura e processos. A nossa presidente dá-me a mim e ao staff todas as condições para estarmos focados a desempenhar o nosso trabalho, sem termos de nos preocupar com mais nada, a não ser dar o melhor de nós em cada função», comentou.

Uma relação longa com o clube, sustentada pela boa relação que o treinador mantém com a presidente Leila Pereira. «É muito difícil um treinador ter uma líder como a Leila, que está contigo, sobretudo, nos momentos mais difíceis. Tenho uma gratidão, uma estima e uma admiração muito grande pela nossa presidente, que carrega aquilo que são os valores do nosso clube: ser sério, honesto, verdadeiro. Ser correto com os nossos funcionários, leal com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores e ajudar o futebol a ser melhor», acrescentou.

Elogios retribuídos por Leila Pereira. «O Abel disse que a quinta-feira foi um dia mágico, mas eu costumo dizer que mágicos são esses cinco anos connosco. Tivemos momentos fantásticos nos quais celebramos, momentos difíceis também, mas o mais importante é que continuamos sempre juntos, olhando para a frente, querendo cada vez mais», referiu a líder do Palmeiras.

Leila Pereira coloca mesmo Abel Ferreira nas páginas douradas da história do histórico clube paulista. «Sou eternamente grata e, insisto, Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Não só por causa dos títulos que celebramos juntos, mas pelo seu método de trabalho, pela pessoa que é, pela obsessão que tem por vencer. Fico muito feliz de estar aqui e ainda temos muitos capítulos na nossa história. Que seja infinito enquanto dure, como disse Vinicius de Moraes», atirou ainda.