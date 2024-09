Abel Ferreira conseguiu a suspensão do castigo de dois jogos devido a um gesto obsceno protagonizado em agosto aquando da receção do Palmeiras ao Flamengo, em jogo da Taça do Brasil.

O treinador português foi suspenso nesta quinta-feira pela 4.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o Palmeiras deu imediatamente entrada com um recurso com efeitos suspensivos que permite «congelar» o castigo e permitir que continue a comandar o bicampeão brasileiro no banco durante os jogos até nova decisão da Justiça.

Assim, Abel poderá orientar o Palmeiras no jogo deste sábado com o Atlético Mineiro, referente à 28.ª jornada do Brasileirão, e também na partida de dia 5 de outubro diante do RB Bragantino de Pedro Caixinha. O «verdão» é nesta altura segundo classificado do campeonato com 53 pontos, menos três do que o Botafogo de Artur Jorge.