Três dias depois da derrota com o Vasco da Gama, o Palmeiras regressou às vitórias no Brasileirão, ao bater em casa o até agora invicto Mirassol por 1-0.

Flaco López, goleador argentino da equipa de Abel Ferreira, apontou o único golo do jogo, num remate forte de fora da área aos 26 minutos.

Com este resultado, o Palmeiras segue num dos lugares cimeiros do Brasileirão. Chega, ao cabo de seis jornadas, aos 13 pontos e descola do Flamengo de Leonardo Jardim, que nesta ronda bateu fora o Botafogo por 3-0.