O Palmeiras treinado pelo português Abel Ferreira continua a caminhada que parece imparável rumo ao título brasileiro.

Na última madrugada, o Verdão foi a casa do At. Mineiro, atual campeão, vencer por 1-0, graças a um golo de Cerqueira.

Este triunfo representou o 14.º jogo consecutivo do Palmeiras sem perder na condição de visitante, algo que nunca tinha acontecido no Brasil desde que o campeonato se disputa com pontos corridos.

O PALMEIRAS DE ABEL FERREIRA SEGUE FAZENDO HISTÓRIA NO FUTEBOL BRASILEIRO! Apenas aprecie. 😱👏 #Brasileirão2022 pic.twitter.com/Oy84937rVu — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 29, 2022

A equipa do técnico português lidera o Brasileirão com 60 pontos ao fim de 28 jornadas, tendo mais nove do que o Fluminense.