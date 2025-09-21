Palmeiras: Renato Veiga jogou com o número 188 por uma boa causa
Médio foi protagonista de uma campanha de sensibilização e abriu caminho para a vitória da equipa de Abel Ferreira frente ao Fortaleza
Rafael Veiga abriu o caminho para a vitória do Palmeiras de Abel Ferreira sobre o Fortaleza (4-1), na última madrugada, num jogo em que abdicou do tradicional número 23 para jogar com o número 188, em nome de uma boa causa.
O médio, que também foi capitão de equipa neste jogo, foi o protagonista da campanha «Setembro Amarelo» que visa combater o aumento da taxa de suicídios no Brasil. O número 188 é precisamente o número de telefone de apoio psicológico desta campanha e nada melhor do que um golo para chamar a atenção para esta campanha.
Foi Renato Veiga que, na conversão de um penálti, deu ainda maior visibilidade ao importante número 188, ao abrir o marcador deste jogo aos dez minutos. O Fortaleza ainda empatou antes do intervalo, mas a equipa de Abel Ferreira acabaria por reclamar os três pontos com um golo de Ramon Sosa (57m) e um bis de Andrea Pereira (82 e 89m) já na ponta final do jogo.
Outra nova camisola a apontar para a Bola de Ouro
Além da camisola utilizada por Renato Veiga, o Palmeiras está a promover outra nova camisola, também em amarelo, neste caso a promover Amanda Gutierres, também conhecida por Gutigol, a melhor marcadora da equipa feminina do Palmeiras que está entre as candidatas à Bola de Ouro deste ano.
Amanda Gutierrez foi a melhor marcadora das últimas três edições do Brasileirão feminino e é a única candidata à Bola de Ouro feminina de uma equipa fora da Europa.
