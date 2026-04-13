O clima aqueceu fora das quatro linhas no futebol brasileiro, com o Palmeiras a responder diretamente a José Boto, diretor desportivo do Flamengo, após as declarações polémicas do dirigente português.

Tudo começou quando Boto criticou alguns clubes por contestarem o adiamento do clássico entre Flamengo e Fluminense, falando em «chorões profissionais». As palavras não caíram bem do lado do Palmeiras, de Abel Ferreira, que reagiu nas redes sociais com uma montagem de antigas entrevistas do dirigente, acompanhada da legenda irónica: «Parabéns pela autocrítica!».

Nas declarações que originaram a polémica, José Boto defendeu a alteração da data do jogo, sublinhando que a decisão beneficiava o espetáculo e a saúde dos jogadores.

«Faz-me confusão ver clubes criticarem algo que protege o produto. Com mais descanso, o jogo será melhor», argumentou, lembrando também o desgaste das viagens das equipas envolvidas nas competições internacionais.

Veja aqui as declarações completas de José Boto: