O Palmeiras emitiu um comunicado em defesa do treinador Abel Ferreira que foi alvo de muitas criticas pelo seu comportamento na final da Supercopa do Brasil, frente ao Flamengo, em que o treinador português chegou a pontapear um microfone. O treinador campeão do Brasil chegou a ser comparado a Bruno, antigo guarda-redes do Flamengo que foi condenado por homicídio.

«A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia, mais uma vez, os ataques irresponsáveis direcionados ao técnico Abel Ferreira por alguns jornalistas descompromissados com a isenção e o respeito», escreveu o clube paulista nas redes sociais. «É inaceitável que um treinador de insuspeita integridade seja associado a qualquer forma de violência, quanto mais a uma pessoa condenada por homicídio. O clube e o técnico tomarão as medidas judiciais cabíveis», acrescenta ainda o clube numa nota publicada no Twitter.

Em causa estão as fortes criticas do jornalista Diogo Olivier, da Rádio Gaúcha, que comparou Abel ao guarda-redes Bruno, antigo jogador do Flamengo, que foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio.

«É a história do goleiro Bruno do Flamengo. Ele foi goleiro do Flamengo por um tempão e ninguém se preocupou em saber como ele era. E aí vimos que era um assassino. Não é o extremo, mas vale para debate», disse o jornalista.