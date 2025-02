Na madrugada desta sexta-feira, o São Paulo de Cédric Soares empatou com o Velo Clube, por 3-3, na nona ronda do Paulistão.

Com o português a titular, naquele que é o segundo jogo com a camisola do São Paulo, o Tricolor começou com o pé direito e ao intervalo vencia por 2-1, com dois golos de Luciano (25m e 44m). Sillas empatou aos 34 minutos, mas o Velo Clube foi descansar em desvantagem.

Na segunda parte, aos 74 minutos, Daniel Amorim voltou a igualar o marcador, porém André Silva fez o 3-2 de seguida. O 3-3, golo do empate do Velo Clube, surgiu aos 90+2, autoria de Jefferson Nem, ex-Alverca.

Cédric acabou por ser substituído aos 89 minutos.

Com este resultado, o São Paulo lidera o Grupo C, com 15 pontos. O Velo Clube está em quarto lugar do Grupo D, com seis pontos.