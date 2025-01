Neymar tem sido apontado como possível reforço do Santos e Pedro Caixinha não esconde a emoção de poder vir a treinar o craque brasileiro, contudo reforçou que, para já, não passa de uma «especulação» e que não sabe «o estado que ele está».

«Estou aqui para falar sobre o jogo, isso é que é importante, mas o que posso dizer sobre isso é que qualquer treinador gostaria de ter o Neymar no seu plantel. Ainda não há nenhuma notícia oficial sobre isso. Se se concretizar, terei o maior prazer em falar e, se não se concretizar, isso nunca terá acontecido para mim», destacou o treinador português aos jornalistas, logo após o empate com a Ponte Preta (1-1), para o Campeonato Paulista.

«Não vou falar sobre especulações, porque no momento trata-se disso. Não conheço o jogador, não conheço a pessoa, não conhecemos o estado [físico] em que ele está, mas é um jogador com uma qualidade fantástica, indiscutível, faz falta a qualquer equipa. Vejo sempre a organização das equipas de trás para a frente, para que os jogadores criativos tenham mais liberdade, então é preciso criar esse equilíbrio primeiro. Depois, se ele vier, eu digo que treinador no mundo não gostaria de ter o Neymar, mas não posso falar mais nada sobre isso, pois não há rigorosamente mais nada», rematou, citado pelo Globo Esporte.

Pedro Caixinha estreou-se no Santos, no passado dia 17 de janeiro, com uma vitória em casa frente ao Mirassol (2-1), para o Campeonato Paulista.

Neymar, por seu lado, fez toda a formação no Santos antes de sair, em 2013, para o Barcelona. depois de quatro temporadas no clube catalão, o avançado somou mais seis no Paris Saint-Germain e outras duas no Al Hilal de Jorge Jesus.