Pelé confirma que chegou a ser sondado pelo Real Madrid que procurava um sucessor de Di Stéfano, mas recusou o convite e preferiu continuar a jogar no Santos onde cumpriu dezoito anos da sua carreira, antes dos passos finais nos Estados Unidos, ao serviço do Cosmos de Nova Iorque.

A verdade é que Pelé, por muitos considerado o melhor jogador de todos os tempos, nunca jogou na Europa. «O desejo de ficar em casa foi maior. Teria sido incrível jogar no Real Madrid, mas não me arrependo de ter ficado e de ter jogado a minha carreira no Santos», explica o antigo avançado em entrevista à revista «Madridista Real».

Um convite tentador para o «Rei» que tinha como ídolo Alfredo Di Stéfano que jogou com a camisola merengue de 1953 a 1964. «Foi um jogador fantástico. É uma pena que haja vídeos suficientes das suas atuações», destaca ainda Pelé.

O Real Madrid que, na atualidade, aposta em dois jovens brasileiros, Vinícius Junior e Rodrygo, que Pelé considera que podem vir a ser o futuro da seleção brasileira. «Eles são parte do futuro do Brasil. Ambos estão sob muita pressão, acho que estão lidando bem. Penso que ambos irão continuar a crescer em Madrid. Suas atitudes e ética no trabalho vão determinar seus sucessos. Ambos são capazes de grandes coisas», vaticinou o melhor jogador brasileiro de todos os tempos.

Pelé inclui ainda Ronaldo, o «fenómeno», como um dos melhores noves de todos os tempos, mas não foi capaz de eleger o melhor jogador da atualidade, considerando que Messi está melhor no momento, mas dizendo que também gosta de ver Cristiano Ronaldo em ação.