Pepa garantiu o regresso do Sport Recife à Série A do Brasileirão, três anos após a despromoção, com uma vitória decisiva sobre o Santos (2-1), na última jornada da Série B. O treinador português recorreu agora às redes sociais para falar numa «energia incrível».

«CONSEGUIMOS! ESTAMOS NA SERIE A!», começa por escrever Pepa, assim mesmo, com letras maiúsculas, antes de prosseguir com o que lhe vai na alma.

«Ainda sem palavras para descrever tudo o que sentimos ontem. Foram três meses muito intensos para nós! Desde o primeiro dia que senti uma energia incrível neste clube, que me motivou a trabalhar mais e mais, dia após dia. Fomos fortes, acreditámos até ao fim, demos tudo e colocámos o Maior do Nordeste no lugar de onde nunca deveria ter saído!», acrescentou.

O treinador português distribuiu depois agradecimentos por todos os que o ajudaram na conquista do objetivo. «Parabéns aos jogadores, pela atitude extraordinária, à Direção pela liderança exemplar, à torcida, que nos empurrou para a Serie A, e à minha família pelo apoio incondicional. Obrigado por esta conquista maravilhosa!», destacou ainda.