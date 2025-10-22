O presidente do Atlético Mineiro garantiu que, ao contrário do que foi noticiado, não está a avaliar a possibilidade de rescindir contrato com Hulk, futebolista brasileiro que representou o FC Porto entre 2008 e 2012.

«O Hulk é um dos maiores ídolos da história de quase 120 anos do Galo e um ídolo aparece a cada dez anos. Cumprimos com os nossos contratos, independentemente se o jogador está bem ou não, se é ídolo ou não. Especialmente com o Hulk, nós jamais pensaríamos em fazer uma coisa dessas. Nem é fazer: é pensar! Eu tive muita preocupação em conversar com os 4R's [Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador], que são os investidores, e também com o Paulo Bracks [diretor-desportivo] e o Victor [diretor-executivo], para saber deles se houve alguma brincadeira ou algum comentário nesse sentido, e foram unânimes de que jamais fariam isso», afirmou após o jogo no Equador com o Independiente del Valle (1-1), a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça Sul-Americana.

O dirigente disse ainda ter conversado com Hulk no sentido de lhe transmitir a intenção do clube. «Ele ficou tranquilo e a massa atleticana pode ter absoluta certeza: o Hulk ficará conosco até o final do ano que vem. Se ele demonstrar interesse em sair, ele vai conseguir algum clube e vai trazer uma proposta para o Galo. Aí, o Galo vai estudar para saber se tem interesse ou não. É uma situação diferente, mas partir da gente para romper contrato com o Hulk, a chance é zero. Simplesmente, zero», assegurou.

Hulk, que saltou do banco para fazer a assistência para o 1-1 final já em tempo de compensação, também abordou o assunto em declarações à ESPN. «Conversei bastante com o nosso presidente, que é alguém que dispensa comentários. Desde que cheguei aqui, o Sérgio Coelho tem sido espetacular como ser humano mesmo e tem muito o meu respeito. (...) Estou muito feliz e enquanto eu estiver aqui, não sei por quanto mais tempo, mas enquanto estiver aqui, com certeza vou estar com muito amor.»

No Atlético Mineiro desde 2021, Hulk atravessa o período de menor fulgor no clube de Belo Horizonte, estando se marcar qualquer golo desde 14 de agosto. No campeonato brasileiro o avançado de 39 anos leva apenas quatro golos marcados em 23 aparições.