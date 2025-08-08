Vaiado pelos adeptos no final do jogo com o Corinthians, que ditou o afastamento da Taça do Brasil, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, mantém a confiança da presidente do clube, Leila Pereira, que espera convencer o português a renovar até 2027 com o emblema de São Paulo.

A cerimónia de apresentação do reforço Khellven, realizada esta sexta-feira, serviu para Leila Pereira reforçar a confiança no trabalho desenvolvido pela equipa técnica do Palmeiras, que é liderada desde 2020 por Abel Ferreira.

«Os adeptos têm todo o direito de criticar, mas não posso admitir que duvidem da capacidade do nosso treinador. Isso é inadmissível, ainda mais tratando-se de um profissional que já mostrou ser extremamente competente e vencedor», salientou a líder do Verdão.

«Luto para que o nosso treinador fique connosco até dezembro de 2027. É o meu desejo e o que quero para o Palmeiras. Enquanto for presidente, quem decide sou eu. Já conversei com ele, só falta o Abel assinar», revelou Leila Pereira, por entre pedidos de «um pouco de paciência», aos adeptos, numa fase de menor fulgor da equipa.

Terceiro classificado no Brasileirão e qualificado para os oitavos de final da Libertadores, o Palmeiras caiu nos “oitavos” da Taça do Brasil, às mãos do Corinthians, depois de ter empatado com o Vitória (1-1), na 18.ª jornada do campeonato.

A sequência de resultados motivou críticas dos adeptos ao trabalho de Abel Ferreira, que tiveram o seu expoente no final do encontro que ditou o afastamento da Copa.

Com contrato até ao final de 2025, o treinador português conduziu o Palmeiras a dois campeonatos brasileiros, uma Taça do Brasil, uma Supertaça, duas Libertadores e uma Recopa sul-americana.