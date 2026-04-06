Wallace criticou companheiros de equipa e foi afastado da equipa do Cruzeiro, orientada pelo português Artur Jorge. Segundo a imprensa brasileira, o internacional brasileiro não deverá voltar a jogar pelo clube de Belo Horizonte.

O episódio aconteceu depois da pesada derrota sofrida pela Raposa, no sábado, frente ao São Paulo (4-1), na 10.ª jornada do Brasileirão.

De acordo com o Globoesporte, Wallace teceu comentários depreciativos sobre alguns colegas de balneário através de uma aplicação de troca de mensagens, cometendo desse modo uma infração muito grave do código de conduta do clube.

O caso chegou ao conhecimento da Direção da Raposa que, em conjunto com a equipa técnica, decidiu imediatamente riscar o médio das opções para o jogo com os equatorianos do Barcelona, da próxima quarta-feira, para a Libertadores. Para o seu lugar foi chamado o jovem Japa.

Esta época, Wallace, de 31 anos, participou em apenas um jogo pelo Cruzeiro, clube que representa desde 2024.