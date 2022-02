Endrick Felipe Moreira de Souza ou simplesmente Endrick é a nova coqueluche do futebol brasileiro e, aos quinze anos, já está na mira dos grandes da Europa. Formado no Palmeiras de Abel Ferreira, o jovem avançado está determinado em continuar a crescer no clube paulista e a seguir os conselhos do treinador português, mas, em entrevista ao jornal catalão Sport, já vai piscando o olho ao Barcelona.

«Este clube abriu-me as portas, é o maior campeão do Brasil. Quero ficar aqui, ganhar muitos títulos e ser um ídolo dos adeptos. A minha cabeça está aqui, mas se, um dia, chegar o momento de sair, talvez o Barcelona seja opção», destacou o avançado que se deu a conhecer ao mundo na Copinha, competição de futebol júnior no Estado de São Paulo onde bateu um recorde de golos detido por Neymar.

Aos quinze anos, Endrick já foi chamado por Abel Ferreira para treinar com a equipa principal e tem recebido elogios de outros antigos craques, como Ronaldo «fenómeno», mas garante que tem os pés bem assentes na terra. «Preciso de ter os pés no chão e ser muito humilde. [O mister Abel Ferreira] tinha razão em relação a uma possível convocatória para o Campeonato do Mundo. Tenho de ter a cabeça no lugar. Sou muito jovem, é preciso ter calma», comentou.

O jovem avançado está, assim, determinado, em vingar primeiro no Palmeiras antes de levantar para voos mais altos, mas não esconde uma especial afeição pelo Barcelona, revelando o desejo de seguir as pisadas de ídolos como Romário, Ronaldo, Rivaldo e Neymar que deixaram marca no clube catalão.

«A minha marca será marcar golos. Quero que toda a gente veja quem é Endrick, quero que acreditem em mim e no meu potencial. Estou tranquilo. Vou mostrar a toda a gente quem é Endrick», atirou.

Um Barcelona que, sob o comando de Xavi, está a apostar na formação e em jogadores jovens. «Não tenho visto muitos jogos porque tenho estado aqui com um ritmo frenético no Palmeiras, mas vi alguns jogos da seleção espanhola, vi o Pedri nos Jogos Olímpicos, o Gavi na Liga das Nações e o Ferran Torres também. O Barça tem uma equipa de miúdos. Vão ganhar muita experiência para jogar ao mais alto nível», referiu ainda.