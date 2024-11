Ramires, antigo jogador do Benfica, revela que recuperou o gosto pela vida depois de terminar a carreira, já há quatro anos, ao serviço do Palmeiras. Numa longa entrevista à Globo, o internacional brasileiro, agora com 37 anos, agradece a Abel Ferreira pelo apoio na ponta final da carreira e recorda histórias do Benfica com Jorge Jesus.

O antigo médio regressou ao Brasil, em 2019, decidido a terminar uma carreira marcante no Cruzeiro, Benfica, Chelsea e nos chineses do Jiangsu Suning. Numa primeira fase no Palmeiras, Ramires estava quase sempre no banco, mas Abel Ferreira estendeu-lhe a mão e ajudou-o a terminar a carreira de forma «digna».

«O Abel é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito. Se eu tivesse saído do Palmeiras antes, quando estava no banco, sem jogar, poderia ter sido de uma maneira muito ruim. Quando eu saí, os adeptos já falavam que era a hora que eu estava bem. Mas a decisão não foi naquela hora, já tinha sido tomada lá atrás. Conversei com o Abel, cheguei até a me emocionar, só que não tinha nem cabeça mais para seguir na comissão dele. Neste momento, já estava em um estado de ansiedade e entrando até em depressão», revela.

Ramires acabou por sair no segundo ano do Palmeiras, terminou a carreira, aos 33 anos, e recorreu a um psicólogo para encarar a vida de «reformado». «Já estava num estado de ansiedade e até a entrar em depressão. Procurei um psicólogo, comecei a conversa, a expor os meus problemas e a vida melhorou. O Abel é alguém que me trouxe paz para a decisão que acabei por tomar. E deu-me a oportunidade de encerrar a carreira de forma digna», destacou ainda.

Mas a verdade é que Ramires teve uma carreira bonita e, apesar de ter jogado apenas uma temporada no Benfica, não lhe faltam histórias com Jorge Jesus. «No começo, ele era bem mais sério. Depois, soltava-se. Uma vez fizemos um jogo e ganhámos 4-1 ou 5-1, jogámos muito bem. Chegou ao balneário todo empolgado e disse “amanhã há vídeo, quero mostrar tudo o que fizeram bem”. Fomos todos grandões para casa. Separou um lance meu e disse “epá, estamos a jogar de uma maneira que parece ballet”. Pegou num lance em que dividi uma bola e, quando caí, quase consegui cair de pé. E ele “isto é que é ballet pá, f..., vejam bem este gajo”. Era um paizão para todos nós», destacou.

Mesmo nos momentos difíceis, Ramires achava piada a Jorge Jesus. «No Benfica era muito engraçado. Uma vez perdemos ou empatámos um jogo e a maioria dos jogadores jogou mal. Eu errei muitos passes, o Di María também não conseguiu, o Cardozo... Ele mostrou-nos um quadro e só falou dos centrais, que eram o David Luiz e o Luisão. E começou a dizer “ah, o Luisão foi para cá, o David para lá...”. E de repente o Luisão levantou-se, foi na direção do quadro e disse “não mister, estávamos assim”. E o Jorge Jesus: “Estão a ver? Têm de ser iguais ao Luisão, ter personalidade. Têm de vir aqui ao quadro e falar comigo”. Era difícil ver o Jorge Jesus falar mal da equipa. Quando perdíamos um jogo, falava bem da equipa adversária. Quando ganhávamos, claro, falava bem da nossa equipa. Mas sempre com muito respeito», recordou ainda.