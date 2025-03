Ronaldo Nazário era um «fenómeno» e acabou por pagar o preço da alcunha, em campo.

O antigo internacional brasileiro revelou um episódio incrível em que o próprio pai quis ameaçar de arma em punho um outro internacional brasileiro, depois de este ter ferido a perna do filho.

«O Baiano era mau demais. No primeiro jogo [1993/94] entre o Flamengo e o Cruzeiro no Maracanã, perdemos por 2-1. Durante a primeira parte do jogo, numa disputa de bola eu caí e o Baiano olhou para o lado para ver onde estava o árbitro e pisou e girou a minha coxa, a morder o beiço. Rasgou a minha perna. Eu fugia dele durante o jogo, onde ele andava eu ia para o outro lado», revelou em conversa no podcast Charla.

«Acabou o jogo, o meu pai foi à porta dos balneários e eu saí de cariz baixo e alguém disse: ‘Mostra a perna para o teu pai’, ao qual eu respondi: ‘Não foi nada, foi do jogo’ e mostrei-lhe. Depois ele perguntou-me chateado: ‘Quem te fez isso aí?’ e eu tive de dizer ‘foi o Baiano’», contou.

«'Ah foi o Baiano? Fica aqui que já volto’ disse o meu pai. Saiu do Maracanã foi à Mangueira [favela] e voltou com 38 [arma] e perguntou: ‘Onde anda o baiano?’ Ele já tinha ido embora porque eu mesmo mandei avisar para ele ir embora e fugir que o meu pai ia voltar passado com ele», disse Ronaldo Nazário, confessando que é um episódio que ambos, agora amigos, recordam com muita risada. «Muito tempo depois, joguei com ele [Baiano] na seleção e ficou meu amigo e do meu pai», concluiu.