Pelé foi vacinado esta quarta-feira contra a covid-19 e fala num «dia inesquecível», mas lança também um alerta, lembrando que a pandemia ainda não acabou e é preciso manter todos os cuidados para preservar vidas.

«Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas», contou o antigo craque, agora com 80 anos, na sua página pessoal no Instagram.

O antigo jogador, apesar de estar mais aliviada, reforça as medidas de segurança que é preciso continuar a ter. «Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros», escreveu ainda.