O treinador português Renato Paiva estreou-se este sábado à frente do Fortaleza com um empate 1-1 contra o Bahia, resultado que permitiu ao clube cearense interromper uma série de oito derrotas consecutivas no campeonato brasileiro.

O jogo, disputado no Estádio Castelão, começou com o Bahia a marcar primeiro, aos 29 minutos, por Marinho. No entanto, o Fortaleza reagiu e conseguiu o golo do empate aos 80 minutos, através de Rodrigo, garantindo assim um ponto importante na luta pela manutenção.

Com este resultado, o Fortaleza mantém-se na 19.ª posição, a dois pontos do São Paulo, a primeira equipa acima da linha de água. Já o Bahia, ocupa o quarto lugar com 25 pontos conquistados.

Esta foi a primeira experiência de Renato Paiva no comando do Fortaleza, apenas 15 dias após a sua saída do Botafogo, clube onde conquistou o título brasileiro em 2023. O técnico português deixou o "Fogão" após a eliminação no Mundial de Clubes frente ao Palmeiras e agora enfrenta o desafio de salvar o Fortaleza de uma descida que parecia inevitável.

Veja aqui o resumo do encontro: