O Flamengo do treinador português Vítor Pereira perdeu na terça-feira com os árabes Al Hilal na meia-final do Mundial de Clubes.

Considerado por muitos como favorito, o clube brasileiro foi derrotado por 3-2 e os rivais não perderam tempo a tornar o Mengão alvo de chacota.

O Vasco da Gama, por exemplo, fez uma publicação em árabe a anunciar a vitória sobre o Nova Iguaçu.

Já do Corinthians, clube que o técnico português deixou no início da época para assinar pelo clube rival, veio uma provocação de Victoria Albuquerque, jogadora da equipa feminina que escreveu o nome de Vítor Pereira no Twitter, com vários emojis de beijos.