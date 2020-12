Andrés Rueda foi eleito presidente do Santos e uma das primeiras decisões que tomou foi avançar para a rescisão de contrato de Robinho.

O internacional brasileiro tinha assinado com o clube em que se formou, mas o contrato foi depois suspenso devido à acusação de que Robinho é alvo, por violação.

Com a condenação em segunda instância, que aconteceu na última sexta-feira, o novo presidente diz não ter outr alternativa que não seja o fim do contrato.

«Até 31 de dezembro, quem dirige o clube é Orlando Rollo. Quando sentarmos lá, vamos equacionar e ver no momento a situação do Robinho. O recurso dura um ano, não podemos ficar amarrados sob absolvição ou não. Para mim, o assunto está encerrado a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância», disse Rueda.