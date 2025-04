Romário saiu em defesa de Raphinha depois do internacional brasileiro ter sido perseguido por ter dito, em conversa com o antigo jogador, que queria «dar porrada» na Argentina, antes do duelo entre os dois rivais sul-americanos no Estádio Monumental Núñez que os argentinos acabaram por vencer de forma categórica, num jogo que levou à demissão do selecionador Dorival Junior.

A expressão forte foi utilizada numa conversa de Raphinha com Romário e, por isso, o antigo internacional brasileiro veio agora a público explicar o teor da expressão.

«Todo mundo sabe o meu histórico no futebol, na minha vida. Não sou uma pessoa de sair na porrada. Claro, já briguei, já me defendi, já ataquei... Porrada neles é bater nos caras dentro de campo, no sentido de fazer golos e ganhar. Outras pessoas quiseram entender por outro lado... Infelizmente o resultado foi muito ruim. Bem que a gente poderia ter jogado um pouquinho melhor mesmo», destacou Romário no decorrer do programa «Um Assado Para...», do canal do Duda Garbi.

Romário destaca Raphinha como um dos melhores jogadores da atual seleção brasileira e lamenta o peso que aquela conversa acabou por ter no jogo com a Argentina. «O Raphinha não jogou bem. Acredito que ele tem que ser titular da Seleção. É um cara que realmente tem feito a diferença no Barcelona. E a infelicidade do Brasil, que acaba caindo nas costas do Raphinha porque foi o cara que teve a coragem de dizer o que disse, foi o Brasil perder do jeito que perdeu. Se tivesse sido um jogo duro... Mas realmente o Brasil jogou muito mal. Foi mais divulgado pela forma da derrota», destacou ainda Romário.