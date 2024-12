Ronaldinho Gaúcho vai ser avô pela primeira vez aos 44 anos. O anúncio foi feito pela nora Giovanna Buscacio que recorreu às redes sociais para dar conta que está à espera de um filho de João Mendes, filho do antigo internacional brasileiro.

O único filho de Ronaldinho, João Mendes, de 19 anos, atualmente a jogar no Burnley, em Inglaterra, vive com a influenciadora Giovanna Buscacio já há dois anos e agora a família vai crescer. «Mãe e pai. Incompleto sem você, meu amor. Mas já, já estamos juntos», escreveu a influenciadora que também é filha de um antigo jogador, Julinho, que jogou no Botafogo na década de 1990.

João Mendes, por seu lado, depois de já ter passado pela formação do Cruzeiro e do Barcelona, assinou este ano um contrato com o Burnley válido até 2026.