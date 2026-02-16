Rui Duarte pediu a demissão do Athletic-MG em choque com a direção do clube que terá permitido a saída de vários jogadores considerados nucleares pelo treinador português.

Um volte-face inesperado depois de Rui Duarte ter protagonizado um «milagre», ao garantir a manutenção da equipa na Série B, numa altura em que estava praticamente condenado à despromoção.

Um sucesso que levou, inclusive, à renovação do contrato de Rui Duarte, há apenas dois meses, até ao final de 2026.

Um vínculo que fica, agora, quebrado, por vontade do treinador português.