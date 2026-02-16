Brasil
Há 1h e 27min
Rui Duarte pediu a demissão no Athletic-MG dois meses depois de renovar
Treinador português em choque com a direção devido à saída de jogadores nucleares
Rui Duarte pediu a demissão do Athletic-MG em choque com a direção do clube que terá permitido a saída de vários jogadores considerados nucleares pelo treinador português.
Um volte-face inesperado depois de Rui Duarte ter protagonizado um «milagre», ao garantir a manutenção da equipa na Série B, numa altura em que estava praticamente condenado à despromoção.
Um sucesso que levou, inclusive, à renovação do contrato de Rui Duarte, há apenas dois meses, até ao final de 2026.
Um vínculo que fica, agora, quebrado, por vontade do treinador português.
