Santos comunica saída do treinador meia-hora depois de derrota humilhante
Cléber Xavier não resiste à goleada caseira por 6-0 diante do Vasco da Gama
Cléber Xavier foi demitido do Santos logo após a derrota pesada diante do Vasco da Gama por 6-0.
Pouco mais de meia-hora após o apito final no Vila Belmiro e das lágrimas de Neymar, o histórico clube do Estado de São Paulo comunicou a saída do treinador.
Cléber Xavier, sucessor de Pedro Caixinha (despedido já nesta temporada), cumpriu 15 jogos no Santos, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. O Santos, que até vinha de duas vitórias seguidas para o Brasileirão, está no 15.º lugar do campeonato.
