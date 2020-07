O Santos de Jesualdo Ferreira «prendeu» o jovem médio Anderson Ceará, apontado como um dos jogadores mais promissores da conceituada formação do clube paulista. O médio de 21 anos ainda tinha mais um ano de contrato, mas o Peixe garantiu agora o prolongamento do vínculo do jogador até 2023 e juntou uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Um acordo fácil para o Santos, uma vez que Anderson Ceará não tinha a intenção de deixar a Vila Belmiro a curto prazo, numa altura em que começa a afirmar-se na equipa principal do conjunto orientado pelo treinador português, animado com a possibilidade de estrear-se esta época.

Anderson Ceará tem estado, aliás, a fazer trabalho específico para ganhar massa muscular. O jovem médio tem estado a treinar sob as ordens de Jesualdo Ferreira, mas no final do treino, segue para o ginásio para fazer musculação.

O médio já era para ter começado a jogar na equipa principal em 2018, mas sofreu uma lesão grave no joelho direito e esteve seis meses afastado dos relvados.

Depois de ter perdido vários jogadores da formação nos últimos anos a custo zero, a direção do Santos, clube que lançou jogadores como Pelé, Robinho ou Neymar, está agora determinada em valorizar Anderson Ceará na equipa principal.