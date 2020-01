José Carlos Peres, presidente do Santos, voltou a falar no «sonho» de contratar Ricardo Quaresma, que termina contrato com os turcos do Kasimpasa no final da temporada, mas diz que o elevado salário do internacional português é o maior obstáculo.

«É um jogador caro e depende se ele quer vir para o Brasil. Que eu saiba, o salário dele é de 1 milhão ou 1,2 milhão de reais por mês [entre 216 e 260 mil euros]. Trazer por esse valor é difícil, mas não é impossível. Tem investidores, parceiros. É só um sonho por enquanto, nunca falámos com ninguém da parte do Quaresma. Dou a minha palavra», explicou o dirigente no decorrer do programa «Esporte por Esporte», da Santa Cecília TV.

Jesualdo Ferreira, quando foi apresentado como novo treinador do Santos, também tinha manifestado o apreço que tem pelo jogador, mas também garantiu que o clube não estava a negociar a sua contratação. «Ganhámos juntos algumas coisas. O Ricardo fez no FC Porto a melhor época de sua carreira. É campeão europeu por Portugal, Liga das Nações também. O Ricardo é um talento que foi crescendo ao longo da sua vida e que ajudou no futebol português. Percebi que há uma grande onda nas redes sociais, de facto é um tema que provavelmente vamos falar, mas não mais do que isso», destacou o treinador português na altura.