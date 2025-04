O internacional brasileiro Luiz Gustavo, do São Paulo, foi internado este sábado devido a um tromboembolismo pulmonar, segundo informou o clube paulista.

O médio de 37 anos foi internado depois de se queixar de dores no tórax quando chegou ao centro de treinos, e vai permanecer no hospital Albert Einstein nos próximos dias «até haver desenvolvimentos».

Segundo especialistas, este problema pode até motivar a interrupção da carreira, situação que, face à idade do atleta, poderá significar o seu fim.

Após o encontro de quarta-feira na Argentina, frente ao Talleres, Luiz Gustavo já tinha apresentado dores na região peitoral.

Na Europa, Luiz Gustavo representou os alemães do Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburgo, os franceses do Marselha e os turcos do Fenerbahçe, tendo ainda alinhado nos sauditas do Al Nassr antes de rumar ao São Paulo que, esta época, conta com o português Cédric Soares.