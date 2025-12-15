Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal e atual coordenador técnico do Grémio, deu as «boas-vindas» a Luís Castro ao clube gaúcho, recebendo o novo treinador dos gaúchos de «braços abertos» e com promessas de…«churrasco».

«Oi Luís, um abraço, tudo de bom. Venha para a nossa equipa, venha para o Imortal. Somos uma torcida aguerrida, forte e vibrante que ajuda a nossa equipa a vencer. Venha que será bem recebido como eu fui bem recebido em Portugal, o nosso Portugal», começa por enunciar o antigo selecionador português.

O treinador brasileiro, agora com 77 anos, reforçou depois as boas-vindas ao Imortal, como também é conhecido o clube de Porto Alegre.

«Venha com a sua equipa técnica e saiba que aqui te estamos esperando de braços abertos. O nosso Imortal te recebe com carinho e vai-te dar todo o apoio necessário. Saiba que estamos aqui de braços abertos para te receber, com Chimarrão, churrasco…prepara-te», destacou ainda.

Ora veja: